Kocaeli'de bir kişi gasbettiği araçla 2 polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı Güncel Haberler Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişi gasbettiği araçla 2 polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kocaeli'de polisin "dur" ihtarına uymayan kişi gasbettiği araçla 2 polis aracına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. İzmit ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Kandıra Sapağı mevkisinde şüphelendikleri bir otomobili kontrol etmek istedi. "Dur" ihtarına uymayan araç kaçmaya çalıştığı sırada başka bir araca çarptı. Araçtan inen yolcu D.Y. silah zoruyla durdurduğu 41 EV 794 plakalı otomobili gasbetti. Ekipler, İstanbul istikametine kaçan her iki aracıda takibe aldı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrası Körfez ilçesinde gasp ettiği araçla ters istikamete girerek ilerleyen D.Y. yönetimindeki otomobil 2 sivil polis otosuna çarparak durdu. Kazada yaralanan şüpheli D.Y. ile 2 polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Plakası öğrenilemeyen otomobille kaçan şüpheli P.S. ise ekiplerin çalışması sonucu Gebze ilçesinde yakalandı. Öte yandan Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, yaralı 2 polis memurunu Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Kandıra Tragger Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de bir kişi gasbettiği araçla 2 polis otosuna çarptı: 2'si polis 3 yaralı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.