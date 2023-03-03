Kocaeli'de bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladı Güncel Haberler Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladı. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladı. Yeniköy Merkez Mahallesi Meliha Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, özel bir hastanede görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Ahmet C'nin yaşadığı siteye gelerek tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından sitenin dışına çıkan kişi tabancasıyla Ahmet C'nin aracına ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Ahmet C'nin ifadesine başvururken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Sefa Tetik Başiskele Yeniköy Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı doktorun aracını kurşunladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.