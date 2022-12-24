Kocaeli'de bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü Güncel Haberler Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Kocaeli'de tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Körfez Mahallesi Sahil Caddesi'nde kapalı olan bir restoranın bahçesinde K.B. (35) silahlı saldırıya uğradı. Silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerince olayla ilgili kadının kocası Ş.B. ve kayınbiraderi N.B. gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Körfez Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de bir kadın tabancayla vurularak öldürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.