Kocaeli'de bir kadın kardeşinin tüfekle ateş açması sonucu ayağından yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de bir kadın kardeşinin tüfekle ateş açması sonucu ayağından yaralandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de bir kadın kardeşinin tüfekle ateş açması sonucu ayağından yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kardeşinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ayağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı kardeşinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ayağından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Uzuntarla Yeşiltepe Mahallesi'nde N.Ç. ile kardeşi A.A arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucu A.A, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Ayağına saçma isabet eden N.Ç. yaralandı.

N.Ç. durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

A.A ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

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