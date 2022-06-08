Kocaeli'de bir kadın bahçede ölü bulundu - Haberler

Kocaeli'de bir kadın bahçede ölü bulundu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın yaprak toplamak için gittiği bir evin bahçesinde ölü bulundu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kadın yaprak toplamak için gittiği bir evin bahçesinde ölü bulundu. Beylikbağı Mahallesi'nde çocuklarıyla birlikte yaşayan Sevgi Temiz'i (52) yaprak toplamak için gittiği 324 Sokak'taki bir evin bahçesinde hareketsiz halde gören komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yapılan kontrollerde Temiz'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne gönderildi. AA / Esmer Geçal - Güncel Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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