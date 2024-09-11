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Kocaeli'de bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Zanlının evinde yapılan aramada olayda kullanılan tüfek ele geçirildi.

Kocaeli'de bir iş yerini kurşunladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen şüpheli S.G. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada şüphelinin olayda kullandığı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik kocaeli 3-sayfa Güncel Darıca Hukuk Suç

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