Kocaeli'de kaçak sigara ve makaron ele geçirildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 bin 880 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 2 bin 587 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Darıca'daki bir iş yerinde ve depoda arama yapıldı.

Aramalarda 25 bin 880 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 2 bin 587 paket kaçak sigara, 6 bin boş makaron, 12 sökülmüş bandrol, 11 kilogram tütün, 45 paket sigara sarma kağıdı, 3 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.