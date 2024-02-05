Kocaeli'de bir ilkokul velisine saldırı: Ağır yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçesinde 2 kişinin saldırısı sonucu çok sayıda bıçak darbesiyle ağır yaralanan Murat Tosun, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, saldırıya uğrayan Tosun'un okulun velisi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Derince ilçesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan Kocaeli Öğretmenler İlkokulu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat Tosun isimli okulun velisi, bahçe kapısından içeri girdiği sırada 2 kişi tarafından saldırıya uğradı. Bacağı ve göğsüyle başta olmak üzere çok sayıda yerinden bıçaklanan Tosun, olayda ağır yaralanırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tosun'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)