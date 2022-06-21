Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde 19 Haziran'da Mertcan Pekatik'in (22), ateşli silahla öldürülmesiyle ilgili şüpheliler S.S, O.G, S.K. ve O.A. aynı gün ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.K. ve O.G. adli kontrol şartıyla salıverildi. O.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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