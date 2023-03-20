Kocaeli'de bir gencin öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin davada biri tutuklu 5 sanığın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin davada biri tutuklu 5 sanığın müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Selçuk S, tutuksuz sanıklar O.A, S.K. ve M.K. ile taraf avukatları hazır bulundu, sanık O.G, duruşmaya katılmadı.

Sanık Selçuk S, savunmasında, olayın yaşandığı "barlar sokağı" diye bilinen alanda çiğköftecilik yaptığını, barlara çiğköfte, midye, tost, çay servisinde bulunduğunu, boş tabak ve bardakları almak üzere girdiği barda güvenlik personelinin 2 kişiyi dışarı çıkardığını gördüğünü aktardı.

Sanık, dışarı çıkartılan müşterilerden birisinin elinde bıçakla tehdit ve küfür savurduğunu, kendisinin de üzerinde silah bulunması nedeniyle olaya karışmadan dükkanına gittiğini, sonrasında tekrar dışarı çıktığını ifade ederek, bar çalışanı arkadaşı tutuksuz sanık S.K'nin girişte olmaması üzerine endişelendiğini ve aramaya gittiğini anlattı.

Bardan dışarı çıkarılan, aralarında ölen Mertcan Pekatik'in (23) de bulunduğu 4 kişi ile bar çalışanı S.K'yi barın yakınında başka bir sokakta gördüğünü ve "merak" üzerine peşlerine takıldığını dile getiren Selçuk S, bu sırada elinde bıçak bulunan kişinin küfür ederek kendisine de saldırdığını, önce havaya iki el ateş açtığını, sonrasında iki el de yere ateş ettiğini, olayın büyümesinden endişelendiği için silahı arabasına bırakması istemiyle yanında bulunan O.G'ye verdiğini ve iş yerinin yakınında başka bir bara girdiğini kaydetti.

Diğer grubun kendisini takip edebileceği endişesiyle tanınmamak için gömleğini çıkararak tişört giydiğini belirten Selçuk S, şunları anlattı:

"Girdiğim barda birilerinin vurulduğunu öğrendim. Ben kimseyi vurmadım, vurulduğunu görmedim. Emniyete götürüldükten 2 saat sonra vurulan kişinin öldüğünü öğrendim, inanmadım, kabul etmedim. Kimseyi hedef alarak ateş açmadım. Dar sokaktaydık, yakından ateş etsem, hedef alsam bir kişi değil, daha fazla kişi ölürdü."

Tutuksuz sanık S.K, barda güvenlik görevlisi olduğunu, dışarı çıkarılan grubu kendisinin sakinleştirip, uzaklaşana kadar kendisinin eşlik ettiğini, gittikleri sırada Selçuk S'nin ateş açtığını, kenara çekildiğini ama kimsenin vurulduğunu görmediğini öne sürdü.

"Tanık gittim, sanık çıktım. Bu işi anlamadım. En masum öldü, ağzı var dili yoktu çocuğun." diyen S.K, "kavga büyümesin" diye araya girmekten başka bir şey yapmadığını savundu.

Tutuksuz sanık O.A, eğlenmek üzere bara gittiğini, bağrışmalar üzerine meraklanarak grubun peşinden gittiğini, ateş açılınca başını ellerinin arasına alarak öne eğdiğini, kaldırdığında bir kişinin belini tutarak kaçtığını gördüğünü kaydetti.

Sanık, sorulması üzerine, "İlk atışı gördüm. Direkt karşıya, havaya mavaya değildi." dedi.

Azmettirici olduğu ileri sürülen bar işletmecisi sanık M.K. ise bir arkadaşıyla barda oturduğu sırada kavga sesi geldiğini, bakmak istese de arkadaşının "Boş ver çocuklar baksın." demesi üzerine ilgilenmediğini, aradan 15-20 dakika geçmesinin ardından dışarıda birisinin vurulduğunu öğrendiğini söyledi.

Vuranı da vurulanı da polislerden öğrendiğini anlatan M.K, "Önce tanık olarak ifade verdim. Sonra sanık olarak ifademi aldılar. Bardan dışarı çıkmadım, çıkmış olsam bunların hiçbiri olmazdı, bana saygısızlık yapacak çocuklar değiller." şeklinde konuştu.

"Öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla başka bir dosyadan tutuklu müşteki M.E, üç arkadaşıyla gittiği bardan çıkarıldıklarını, sanık S.K'nin kendilerini sakinleştirerek ara sokağa kadar eşlik ettiğini, sokakta 10 adım atmadan silah sesi geldiğini, arkadaşları Mertcan'ın "ah" diyerek kaçtığını, silah sesinin kesilmesiyle küfür ederek sanığın üzerine gittiğini ancak arkadaşının vurulduğunu öğrenince onunla ilgilendiğini söyledi.

Elinde bıçak bulunmadığını, kalın telefon kabı olduğunu öne süren M.E, şikayetçi olduğunu yineledi.

M.E, söz isteyen sanık M.K'nin "Beni görsen küfür eder miydin?" sorusunu, "Etmezdim ağabey." diye cevapladı.

Diğer müşteki B.D, bardan çıkana kadar bıçağı eline almadığını, kendilerini korumak amaçlı çıkardığını belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki C.B, telefonla konuşmak üzere bardan ayrılmasının ardından olayın yaşandığını, bardan çıkarılan arkadaşlarını görünce sakinleştirmek üzere yanlarına gittiğini ve M.E. ile Mertcan Pektik'in birlikte, kendisinin de B.D. ile yürüdüğünü, ilk atışın yere doğru yapıldığını, mermi çekirdeğinin B.D. ile kendi ayağının yakınına isabet ettiğini, ikinci atışın direkt üzerlerine yapıldığını ve arkadaşlarının ölümüne sebep olduğunu ifade etti.

Kendilerini sokağa çekenin güvenlik görevlisi S.K. olduğuna dikkati çeken C.B, "Olayın içinde olduğunu düşünüyorum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

"Benim ciğerimi yaktığın gibi senin de ciğerin yansın"

Katılanlardan maktulün babası Ceyhun Pekatik, oğlunun üniversite sınavına girdiğini, akşamında böylesi bir haber aldıklarını anlattı.

Bar işletmecisi M.K'nin azmettirici olduğuna dair şüpheleri olduğunu iler süren Pekatik, "Bu işlerde tecrübeliler, ilk değildi, umarım son olur. M.K, bir kere baş sağlığı dilemedi. Madem masum, niye gelmedi yanımıza?" dedi.

Acılı anne Rengin Pekatik ise sanıkların hepsinden şikayetçi olduğunu belirterek, sanığa "Tek evladım, tek oğlum. Benim ciğerimi yaktığın gibi senin de ciğerin yansın." şeklinde seslendi.

Sanık Selçuk S'nin avukatı, müvekkilinin eylem yaptığını düşünmediği için olayın ardından kaçmadığını savunarak, ölüme sebebiyet veren merminin atış ve sekme yönünün yeniden araştırılmasını talep etti.

M.K'nin avukatı ise dosyanın müvekkili adına kapatılmasını talep ederek, "Azmettirmeyi bırak, küfürle bile karşılık verilmesini istemez. Azmettirecek olsa daha önce öz oğlu barda bıçaklanmıştı, o olayın ardından azmettirici olurdu." ifadesini kullandı.

Diğer sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.

Katılanlar vekili ise sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı, beyanlarda adı geçen A.K ile Ü.S'nin sonraki celsede tanık olarak dinlenilmesini, tanık emekli polis memuru F.G. hakkında "suçluyu kayırma" iddiasıyla Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, duruşmaya gelmeyen ve kaçma şüphesi bulunan sanık O.G'nin yakalanma emri verilmesi ve tutuklu sanığın "kasten öldürdüğü"ne dair durumun devam etmesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Selçuk S'nin yaşanan tartışma sonrasında ruhsatsız silahla yakın mesafeden 4 el ateş etmek suretiyle Mertcan Pekatik'in ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.

Ateş edilen mesafenin çok kısa olması, isabetin maktulün sırt bölgesine gelmesi, eylemin Pekatik'e yönelik "kasten öldürme", müştekiler B.D, C.B, M.E yönünden de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu ifade edilen iddianamede, S.K, O.G. ve O.A'nın, Selçuk S. ile olay öncesi ve sonrasında irtibatta olduklarının kamera kayıtlarında görüldüğü, şüpheli M.K'nin eyleminin de "kasten öldürmeye azmettirme" suçunu oluşturduğu belirtiliyor. .

Sanıklar Selçuk S, O.A, O.G, S.K. ve M.K'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Olay

İzmit'te 19 Haziran 2022'de B.D, C.B, M.E. ile eğlence mekanına giden Mertcan Pekatik, burada çıkan tartışma üzerine dışarı çıkmıştı. Elinde tabancayla gelen kişinin açtığı ateş sonucu yaralanan Pekatik, Halkevi mevkisindeki taksi durağına koşarak burada yere yığılmış ve hayatını kaybetmişti.

Şüpheliler Selçuk S, O.G, S.K. ve O.A. aynı gün ekiplerce yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selçuk S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.