Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli'de bir evden ziynet eşyası hırsızlığının 2 şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla İstanbul'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs'ta bir evden 70 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda, olayın şüphelileri D.G. ve A.T. dün İstanbul'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

İstanbul Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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