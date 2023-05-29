Kocaeli'de bir atölyenin çatısında yangın çıktı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çelik konstrüksiyon sistemleri üreten atölyenin çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatıda zarar oluştu.
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çelik konstrüksiyon sistemleri üreten atölyenin çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatıda zarar oluştu.
Sepetlipınar Mahallesi Ansa Sokak'ta saat 14.30 sıralarında, çelik konstrüksiyon sistemleri üreten atölyenin çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Çatıda zarara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)