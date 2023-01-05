Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de durdurulan araçta yakalanan 6 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kocaeli'de durdurulan araçta yakalanan 6 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek amacıyla çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta, yurda yasa dışı yollarla giren 6 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü A.E.M, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Göçmen Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title