Kocaeli'de bir araçta 28 tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir araçta 28 tarihi eser bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Gebze ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 21 sikke ile 1 mühür ve 6 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.