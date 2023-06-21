Kocaeli'de Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle çatı kullanılamaz hale geldi.

Olay, Şehitler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Çatıda yangın çıktığını gören bina sakinleri dışarıya çıkarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sebebiyle çatı adeta kül oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.