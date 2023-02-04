Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

Güncel Haberler

Kocaeli'de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Bekirdere Mahallesi'nde K.T'ye ait 3 katlı bir binanın çatı katında sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı.

Alevleri gören ve yangına müdahale eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ekipler, çatı katının bir bölümünde bulunan güvercinlerin alevlerden zarar görmemesi için önlem aldı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title