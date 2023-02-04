Kocaeli'de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı Güncel Haberler Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu. Bekirdere Mahallesi'nde K.T'ye ait 3 katlı bir binanın çatı katında sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Alevleri gören ve yangına müdahale eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi. Öte yandan ekipler, çatı katının bir bölümünde bulunan güvercinlerin alevlerden zarar görmemesi için önlem aldı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.