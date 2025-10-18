Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: Kadın Ağır Yaralandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı S.A.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan Şengül Bayrak (42) boğazından ağır yaraladı. Polis, S.A.'yı gözaltına aldı.

Körfez, ilçesinde saat 16.00 sıralarında S.A., dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Bayrak'la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., bıçakla Bayrak'ı boğaz kısmından yaraladı. Yaralı halde kaçan Bayrak, ilçeye bağlı Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi ile Eyüp Sokak kesişme noktasındaki bir marketin yanında yere yığıldı. Bayrak'ı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Bayrak, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin tamamlanmasıyla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bayrak'ın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan S.A., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),