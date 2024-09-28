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Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, husumetli olduğu pazar esnafı tarafından bıçaklanan Yiğit Laç, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan E.T. kaçarken, olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'de, E.T., husumetli olduğu pazar esnafı Yiğit Laç ve akrabası Ali B.'yi, pazar alanında bıçaklayıp kaçtı. Kalbinden bıçaklanan Yiğit Laç, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Köse Sokak'taki Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, pazar esnafı Yiğit Laç ve akrabası Ali B., pazarda satış yaptıkları sırada E.T., aralarında husumet olan Laç'ın yanına gelip tartışmaya başladı. Ali B., tarafları ayırmaya çalışırken E.T., Yiğit Laç'ı kalbinden, Ali B.'yi ise bacağından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yiğit Laç, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Laç'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Öte yandan, olayın gerçekleştiği pazar tezgahı ve çevresinde, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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