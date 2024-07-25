Gebze'de bekçi bıçaklı kavgaya müdahale ederken yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Arapçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Şaban Töngel Parkı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi H.B. yaralandı. Yaralı bekçi hastaneye kaldırılırken, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 2'si ise serbest kaldı. Yaralı bekçi ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi yaralandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si serbest bırakıldı
Arapçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Şaban Töngel Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Bekçilerden H.B. kavgaya müdahale ettiği sırada D.A. tarafından bıçakla yaralandı.
Yaralı bekçi sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, bekçi H.B'yi yaralayan D.A. ile olaya karıştığı belirlenen Ö.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.
Ö.A. ile Y.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen D.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan bekçi H.B. taburcu edildi.