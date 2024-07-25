Gebze'de bekçi bıçaklı kavgaya müdahale ederken yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bıçaklı kavgaya müdahale eden bekçi yaralandı, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'ine adli kontrol hükümleri uygulandı, 2'si serbest bırakıldı

Arapçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Şaban Töngel Parkı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

İhbar üzerine bölgeye bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Bekçilerden H.B. kavgaya müdahale ettiği sırada D.A. tarafından bıçakla yaralandı.

Yaralı bekçi sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, bekçi H.B'yi yaralayan D.A. ile olaya karıştığı belirlenen Ö.A. ve Y.A'yı gözaltına aldı.

Ö.A. ile Y.A. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen D.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan bekçi H.B. taburcu edildi.