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Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

AA - Melih Palas - Güncel
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Kocaeli'de bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi Ferhan Kalyon Sokak'ta B.G. (23) ile Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.A, B.G'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı B.G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Ö.A. polis ekiplerince yakalandı.

AA / Melih Palas - Güncel

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