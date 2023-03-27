Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 öğrenci yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı.

Gaziler Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.T. bıçakla B.Ç. ile C.D'yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralı öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.