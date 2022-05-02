Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 çocuk yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki kavgada bıçakla yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki kavgada bıçakla yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kırsal Hacılar Mahallesi'nde 18 yaşından küçük Görkem S. ile Muhammet D. henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki genç bıçakla yaralandı.

Yaralı çocuklar, çevredeki diğer çocukların haber vermesi üzerine mahallelilerin yardımıyla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesine götürüldü.

Muhammet D. buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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