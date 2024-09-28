Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı
İzmit'te bir bıçaklı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde esnaflık yapan Y.L. ile E.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T. bıçakla Y.L. ile kavgayı ayırmaya çalışan yakını A.B'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.L. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.