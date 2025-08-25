Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alırken çıkan bir kavgada F.T. isimli kişi, P.T'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan F.T. tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta alkol aldıkları sırada iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında F.T. kesici aletle P.T'yi (20) göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan P.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Trump: Güney Kore'de bir tür devrim var gibi görünüyor

Trump, o ülkeyi işaret etti: Bir tür devrim var gibi görünüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.