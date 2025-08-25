Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, alkol alırken çıkan bir kavgada F.T. isimli kişi, P.T'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan F.T. tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Tavşantepe Mahallesi Mutluluk Sokak'ta alkol aldıkları sırada iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında F.T. kesici aletle P.T'yi (20) göğsünden yaraladı. Hastaneye kaldırılan P.T, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kocaeli Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel