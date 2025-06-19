Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Genç Yaralandı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Genç Yaralandı
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İzmit ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Y.K., tartıştığı kişi tarafından sırt ve bacağından yaralandı. Şüpheli gözaltına alındı, yaralı hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Kent Meydanı'nda Y.K. (17), tartıştığı kişi tarafından bıçakla sırt ve bacağından yaraladı. Y.K. hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli bıçakla, Y.K.'yı sırt ve bacağından yaraladı. Polis ekipleri ikiliyi ayırırken, şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Y.K., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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