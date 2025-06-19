Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: Bir Genç Yaralandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesi Kent Meydanı'nda Y.K. (17), tartıştığı kişi tarafından bıçakla sırt ve bacağından yaraladı. Y.K. hastaneye kaldırılırken, polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karabaş Mahallesi Kent Meydanı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şüpheli bıçakla, Y.K.'yı sırt ve bacağından yaraladı. Polis ekipleri ikiliyi ayırırken, şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Y.K., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.