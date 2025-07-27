Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 21 Yaşındaki Ümitcan Şirin Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 21 Yaşındaki Ümitcan Şirin Hayatını Kaybetti
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İzmit'te çıkan bir kavga sonucunda ağır yaralanan 21 yaşındaki Ümitcan Şirin, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ümitcan Şirin (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ümitcan Şirin, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şirin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra hastane önünde toplanan yakınları, Ümitcan Şirin'in ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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