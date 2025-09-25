Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 21 Eylül'de M.B.Z ve B.Z. ile U.H.T arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.H.T, vücudunun farklı yerlerinden 10 bıçak darbesi aldı.

Ağır yaralanan U.H.T, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.Z ile B.Z, emniyetteki işlemlerin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, U.H.T'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.