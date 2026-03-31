Kocaeli'de bir genci bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genci bıçaklayarak öldüren 18 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde gerçekleşmişti.
Çamlıtepe Mahallesi'nde önceki gün çıkan bıçaklı kavgada Deniz B'nin (17) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan B.Ö'nün (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA / Kadir Yıldız