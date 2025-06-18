Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'teki Kent Meydanı'nda çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki Y.K. yaralandı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kent Meydanı'nda Y.K. (17) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.K. bıçakla sırtından ve bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
İran'dan vatandaşlarına WhatsApp talimatı: Derhal telefonunuzdan silin

İran'dan vatandaşlarına ültimatom: Telefonunuzdaki bu uygulamayı silin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti

Bodrum'da kazıklanan Türk turist gelen hesaba isyan etti
Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Öcalan'dan Pervin Buldan'a beklenmedik tepki: Çok safsın
Valizlerini bile topladı! Ferdi Kadıoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Ferdi Süper Lig'e geri dönüyor, işte takımı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.