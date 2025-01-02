Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Şüpheli için yakalama çalışmalarına başlandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barış Mahallesi 1845 Sokak'ta Turgay A. ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Turgay A. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel