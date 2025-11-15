Haberler

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 11 Gözaltı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 11 Gözaltı
Güncelleme:
Körfez ilçesinde Burak E., boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek arkadaşı Ercan Kavşut'u bıçakladı. Kavşut, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası Burak E. ve 10 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Burak E.'nin (34), boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ederek bıçakladığı arkadaşı Ercan Kavşut (36), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Önce eski eşi M.K.'yi (30) işyerinde darp edip bıçaklayan Burak E., daha sonra da eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan Kavşut'u kullandığı otomobilin direksiyonunda defalarca bıçakladı. Burak E.'nin Kavşut'u bıçakladığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayda ağır yaralanan Kavşut, tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

11 GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Burak E. ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgusu sonrası serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi Burak E.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığı öğrenilen Burak E.'nin, olaydan bir süre önce Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
