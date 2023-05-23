Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeteryada daha önce aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kavgada Y.A.D. (20) bıçakla bacağından yaralandı.