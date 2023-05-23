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Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeteryada daha önce aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı. Kavgada Y.A.D. (20) bıçakla bacağından yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafeteryada daha önce aralarında husumet bulunan iki grup tartışmaya başladı.

Kafeterya çalışanlarının dışarı çıkarttığı iki grup, alışveriş merkezi dışında kavga etmeye başladı.

Kavgada Y.A.D. (20) bıçakla bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olay yerinden uzaklaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Tatlıkuyu Kocaeli kavga Gebze Güncel Haberler

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