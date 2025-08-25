Kocaeli'de Bıçaklanma Olayında Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 20 yaşındaki Polat Tanaç, göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak katil zanlısı F.T. yakalanarak tutuklandı. Olay sırasında her iki kişinin de alkollü olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Polat Tanaç'ın (20), göğsünden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin polisin yürüttüğü çalışma sonrası katil zanlısının F.T. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edil F.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan Polat Tanaç ile F.T.'nin olay esnasında alkollü oldukları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
