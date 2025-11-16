Kocaeli'de Bıçaklama Olayında 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 kişiyi öldürmeye teşebbüs ve yaralama olayıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, olayda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 13 Kasım'da M.K. ve Ercan K'nin bıçaklanarak yaralanmasına ilişkin gözaltına aldığı 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.S'ye ev hapsi verildi, N.E, İ.E, F.E, E.Ş, T.K. ve S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olayda yaralanan Ercan K'nin kaldırıldığı hastanede dün akşam hayatını kaybettiği, M.K'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Kasım'da Harman Sokak ve Tuğrul Caddesi'nde M.K. ile E.K'nin (36) yaralanmasına ilişkin Kocaeli ve İstanbul'da düzenlediği operasyonda, "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç delillerini yok etme, gizleme ile değiştirme" suçlarıyla ilgili, olayı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım eden 10 zanlıyı gözaltına almıştı. Zanlılardan 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti.