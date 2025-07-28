Kocaeli'de Bıçaklama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen Ümitcan Şirin (21) ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, 26 Temmuz'da Yahyakaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen sebeple çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Ümitcan Şirin, yaşanan arbede sırasında aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheliler kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Şirin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Şirin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Sakarya'nın Geyve ilçesinde toprağa verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi dün düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.Ç., savcılık ifadesi sonrası serbest bırakılırken; mahkemeye sevk edilen S.A. ve M.F.Y. için ev hapsi kararı verilirken, R.Y., M.O. ve G.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),