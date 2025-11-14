Haberler

Kocaeli'de Bıçaklama Olayı: Eski Eş ve Arkadaş Yaralı

Kocaeli'de Bıçaklama Olayı: Eski Eş ve Arkadaş Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Burak E. eski eşi M.K. ve onunla ilişkisi olduğu iddia edilen arkadaşı Ercan K.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası Burak E. ile birlikte 10 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, eski eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan K.'yi (36) caddede aracında bıçaklayıp ağır yaralayan Burak E.'nin (34), olaydan dakikalar önce de boşandığı M.K.'yi (30) bıçakladığı ortaya çıktı. Burak E. ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Burak E., caddede duran otomobilin direksiyon koltuğundaki arkadaşı Ercan K.'yi defalarca bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Ercan K., yaklaşık 500 metre sonra otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercan K., sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ercan K.'nin sağlık durumu ciddiyetini korurken, bıçaklama anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Burak E.'nin olaydan dakikalar önce Ercan K. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği boşandığı M.K.'yi de bıçakla yaraladığı ortaya çıktı. M.K. de hastaneye kaldırılarak tedaiye alındı.

BİR SÜRE ÖNCE ABD'DEN GELMİŞ

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Burak E. ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı, Burak E. ile birlikte toplam 8 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri'nde çalıştığı öğrenilen Burak E.'nin, olaydan bir süre önce Türkiye'ye geldiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

20 vatan evladına veda! Törendeki görüntü yürek yaktı
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Hakan Fidan da potaya girdi

26 ilde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi: Bakan Fidan da potada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti

Ünlü oyuncu beyzbol sopasıyla çalışanını darbetti
Neye uğradığını şaşırdı! Ronaldo'ya tarihi kırmızı kart

Dün gece hayatının şokunu yaşadı
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba

Yeni doğan çocuğuna koyduğu isim bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.