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Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Köseköy mevkisinde ilerleyen Hüseyin D. idaresindeki 34 EET 778 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenerek duran motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel

Kocaeli Köseköy Ankara Güncel Haberler

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