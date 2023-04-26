Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocaeli'de belediye personeli iş yerinde ölü bulundu

Kocaeli'de belediye personeli iş yerinde ölü bulundu

Güncel Haberler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye personeli Yasin Sancaktutan, iş yerinde ölü bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye personeli Yasin Sancaktutan, iş yerinde ölü bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde çalışan Yasin Sancaktutan (45), mesai arkadaşları tarafından iş yerinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sancaktutan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü değerlendirilen Sancaktutan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title