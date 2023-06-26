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Kocaeli'de Belediye Otobüsüyle Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

Kocaeli'de Belediye Otobüsüyle Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda trafik akışı bir müddet kontrollü sağlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan otomobilde aynı aileden 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Arif Ş. idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Çayırköy mevkisinde duraktan yolcu alan D.K. yönetimindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Yol kenarına savrulan otomobilde aynı aileden Nehir (10), Meliha (55) ve Rabia Ş. (22) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Arif Ş. ile Azmi ve Mustafa Efe Ş. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle İzmit-Kandıra yolunda trafik akışı bir müddet kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Çayırköy Kocaeli Güncel Haberler

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