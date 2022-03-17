Kocaeli'de belediye işçisinin yolda bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de belediye işçisinin yolda bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

AA - Şengül Azbay - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de belediye işçisinin yolda bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediye işçisinin yolda bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediye işçisinin yolda bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, rutin devriye görevini yerine getirdikleri sırada Yürüyüş Yolu'nda cüzdan buldu.

Cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlatan ekipler, bu kişinin kimlik bilgilerine ulaştı. Cüzdan, ev adresi belirlenen Saime Bozkaya'ya, kimlik bilgileri teyit edilerek verildi.

Bozkaya da duyarlı davranışları ve özverili çalışmalarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.

AA / Şengül Azbay - Güncel

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli, Zabıta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title