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Kocaeli'de beklenen kar yağışı başladı

İhlas Haber Ajansı - Cihan Atik - Güncel
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Kocaeli'de beklenen kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kocaeli'de beklenen kar yağışı başladı

KOCAELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kocaeli'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hava sıcaklıklarının 2 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Aralıklarla etkisini gösteren yağış sonrası ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaza büründü. Kar yağışının, pazar gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, belediyeler bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri de hem kent merkezinde hem de yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, yolların açık kalmasını sağlıyor.

Kocaeli'de beklenen kar yağışı başladı

Kocaeli'de beklenen kar yağışı başladı

Kocaeli'de beklenen kar yağışı başladı

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İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Güncel

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