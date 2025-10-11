Haberler

Kocaeli'de Bebekli Araç Sıkıştırıldı, Trafik Kazası Oluştu

Kocaeli'de Bebekli Araç Sıkıştırıldı, Trafik Kazası Oluştu
Güncelleme:
Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bebekli bir aracı sıkıştıran sürücü, sonrasında aynı araca ve yanındaki otomobile çarptı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve sürücüler hakkında işlem yapıldı.

Ardacan UZUN/KOCAELİ,-KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nda içerisinde bebek olan aracı sıkıştırıp, makas atan sürücünün kullandığı otomobil, aynı araca ve yanındaki otomobile çarptı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün TEM Otoyolu İzmit geçişinin Ankara yönünde meydana geldi. Ankara istikametine giden içerisinde çift ile bebeklerinin olduğu otomobili, aynı yönde giden başka bir otomobilin sürücüsü sıkıştırdı. Sıkıştırılan çift hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsünü, cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli şekilde ilerleyip, bir süre makas atan sürücüsünün kullandığı otomobil, bebek ile çiftin bulunduğu otomobile ardından başka araca çarptı. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Y.G. ve F.S. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
