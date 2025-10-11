Haberler

Kocaeli'de Bebekli Ailenin Trafik Güvenliği Tehlikeye Atıldı

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nda bir sürücünün bebekli ailenin aracını sıkıştırıp makas atması sonucu kaza meydana geldi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Olay, dün TEM Otoyolu İzmit geçişinin Ankara yönünde meydana geldi. Ankara istikametine giden içerisinde çift ile bebeklerinin olduğu otomobili, aynı yönde giden başka bir otomobilin sürücüsü sıkıştırdı. Sıkıştırılan çift hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye sokan otomobil sürücüsünü, cep telefonuyla görüntüledi. Tehlikeli şekilde ilerleyip, bir süre makas atan sürücüsünün kullandığı otomobil, bebek ile çiftin bulunduğu otomobile ardından başka araca çarptı. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, Y.G. ve F.S. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan işlem yapıldı.

HABER: Ardacan UZUN/KOCAELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
