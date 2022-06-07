Kocaeli'de bazanın içine saklanan firari hükümlü yakalandı - Haberler

Kocaeli'de bazanın içine saklanan firari hükümlü yakalandı Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi. Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Ö'nün İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti. Bir ikamette yapılan aramada saklandığı bazanın içinde yakalan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel Emniyet Müdürlüğü Kocaeli Güncel Haberler

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