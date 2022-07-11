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Bayram ziyaretindeyken evleri yıkılan çifte prefabrik konut verildi

AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kandıra Belediyesince, 9 Temmuz'da bayramlaşmak için akrabalarına gittikleri sırada evleri yıkılan çifte prefabrik konut teslim edildi.

Kandıra Belediyesince, 9 Temmuz'da bayramlaşmak için akrabalarına gittikleri sırada evleri yıkılan çifte prefabrik konut teslim edildi.

Evleri yıkılan Sezai ve Ayşe Günay çiftini ziyaret eden Belediye Başkanı Adnan Turan, aileye "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Belediye tarafından barınma sorununu çözmek adına içinde tuvalet, mutfak ve bir oturma odası bulunan 21 metrekare büyüklüğündeki prefabrik ev mağdur aileye verildi.

Acil kullanılacak eşyaların iş makinesi yardımıyla evden çıkarılmasının ardından yeni prefabrik konutlarına geçen çift, Turan ve komşuları ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Sezai Günay, AA muhabirine, binanın aile evde olmadığı sırada yıkılmasının büyük şans olduğunu belirterek, "Şükürler olsun can kaybı yaşamadık. Özellikle Adnan Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, prefabriğimizi getirdi. Elektrik ve suyumuz bağlandı. Bundan sonrası Allah büyüktür. El birliğiyle bir şeyler yapacağız, Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Ayşe Günay ise hayatta kalmalarını bayramlaşma için büyük amcalarına gitmelerine borçlu olduklarını kaydetti.

Bozburun Mahallesi'nde Günay'a ait 2 katlı eski kargir ev, bayramın ilk günü yıkılmış, evde yaşayanların bayram ziyareti için Gölcük ilçesinde olmaları sayesinde olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştı.

AA / Murat Yıldırım - Güncel

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