Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri bayram tatili boyunca denetimlerini sıklaştırdı. Vali Seddar Yavuz, 25 bin 818 personel, 3 bin 784 araç ve 3 bin 757 ekibin yollarda gerekli tedbirleri planladığını ve uygulamaya koyduğunu belirtti.

Kocaeli'de bayram tatilinde 25 bin 818 personel teyakkuzda

Herhangi bir tehlike anında onlar müdahale edecek

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerinin bayram denetimine katılan ve sürücülere yolda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Vali Seddar Yavuz, "Vatandaşların bayram sevincinin üzüntüye ve kedere dönüşmemesi için her türlü tedbiri planladık. 25 bin 818 personel, 3 bin 784 araç ve 3 bin 757 ekibimizle beraber yollarda gerekli tedbirleri planladık ve uygulamaya koyduk" dedi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmesi için jandarma ve polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Bu çerçevede Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Kocaeli il Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, ekiplerin uygulama noktasında denetimlere katıldı. Sürücülere yollarda dikkatli olmaları konusunda uyaran Vali Yavuz, çocuklara hediye verdi.

"25 bin 818 personel, 3 bin 784 araç, 3 bin 757 ekip görevde"

Herkesin Kurban Bayramını kutlayan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kocaeli, Anadolu'nun neredeyse tüm trafiğinin aktığı bir yer. Bu bakımdan trafik tedbirlerimizi çok erkenden aldık. Çok ciddi tedbirler planladık. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Kocaeli'nin kendine has özelliklerini dikkate alarak ciddi bir plan yaptık. Vatandaşların bayram sevincinin üzüntüye ve kedere dönüşmemesi için her türlü tedbiri planladık. 25 bin 818 personelimizle, 3 bin 784 aracımızla, 3 bin 757 ekibimizle beraber tüm yollarda gerekli tedbirleri planladık ve uygulamaya koyduk. Özellikle trafik akışının yoğunlaştığı günlerde ekip sayımızı daha da arttırarak, vatandaşlarımızı ulaşmak istedikleri yerlere sağlıkla sıhhatle ulaştırmak istiyoruz. Sürücülerimize yorgun ve uykulu yola çıkmamalarını, dikkatli ve tedbirli olmalarını, trafik kurallarına uymalarını, görevlilere riayet ederek yollarına devam etmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.