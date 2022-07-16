KOCAELİ'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ BAŞLADI - Haberler

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KOCAELİ'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİĞİ BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ TEM yolu geçişinde Kurban Bayramı tatili dönüşü trafiği başladı.

KOCAELİ TEM yolu geçişinde Kurban Bayramı tatili dönüşü trafiği başladı. Yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüşte oluşturduğu yoğunluklar başladı. TEM yolu İzmit geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle yoğunluk oluştu. Sürücüler, yoğunluk yaşanan yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada geçebiliyor. TEM yolu üzerinde sürekli devriye gezen polis ekipleri, trafikte herhangi bir aksama olmaması için çaba gösteriyor. Araç yoğunluğunun gece saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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