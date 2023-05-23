Kocaeli'de bariyere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Erden A. idaresindeki 41 VN 763 plakalı panelvan, Eskihisar feribot kavşağı mevkisindeki yan yol girişinde bariyere çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güzergahta bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel