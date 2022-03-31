Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burak Y. idaresindeki 34 LMD 72 plakalı otomobil, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Otomobil, Kocaeli, Güncel, Haberler

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