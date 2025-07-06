Kocaeli'de Bariyere Çarpan Otomobilde 4 Yaralı

Kocaeli'de Bariyere Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
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Kocaeli'de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil bariyere çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı, sağlık durumları iyi.

KOCAELİ'de bariyere çarpıp hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sırlarında TEM Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Uzunbey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden A.V. idaresindeki 34 LY 2316 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Otomobilin kaputu koparken, tavanı ise açıldı. Kazada sürücü A.V. ile yanındaki Ö.V., Ö.V. ve M.V. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kazaya ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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